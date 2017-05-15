РФ и Саудовская Аравия предложат продлить венское соглашение на 9 месяцев

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия на министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 24-25 мая предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев, говорится в совместном заявлении министров энергетики двух стран по итогам встречи в понедельник.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка… необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на 9 месяцев", — говорится в совместном заявлении Александра Новака и Халида аль-Фалиха.

"Стороны условились, что эта позиция будет доведена до других стран-производителей нефти в ходе министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 25 мая 2017 года в Вене", — отмечено в заявлении.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.