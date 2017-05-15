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Экономика

В Центробанке раскритиковали политику слабого рубля

00:3215.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России. Архивное фотоДенежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Занижение валютного курса рубля в таких странах, как Россия имеет для экономики больше минусов, чем плюсов: попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В записке оговаривается, что она выражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Во-первых, с точки зрения макроэкономики, исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами. Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат – из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора)", — пишут авторы исследования.

В документе отмечается, что в России такая ситуация наблюдалась в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть ЦБ проводил интервенции, покупая валюту. В результате роста ликвидности реальные ставки оказались сильно отрицательными: средняя номинальная ставка денежного рынка (MIACR овернайт) в 2004-2007 годов составляла всего 5,8% при средней инфляции на уровне 10%.

Это привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда, напомнили авторы записки.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В конечном счете, в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики ЦБ, напомнили авторы записки, подчеркнув, что речь идет о попытках искусственного сдерживания укрепления номинального и реального курса рубля. В случае изменения нефтяных цен происходит равновесная корректировка валютного курса, вызывающая структурные сдвиги в экономике.

Во-вторых, с точки зрения структуры экономики, эффекты от занижения валютного курса оказываются неоднородными и по-разному проявляются в отраслях экономики.

Два эффекта

Равновесный реальный валютный курс формируется исходя из структуры экономики, наличия квалифицированных высокопроизводительных кадров, способности к инновациям и технологическому развитию. Снижение номинального и реального валютного курса, то есть, ослабление национальной валюты создает два эффекта, влияющие на факторы производства (труд и капитал).

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Первый эффект проявляется в том, что заработные платы в производстве торгуемых товаров становятся ниже в сопоставлении с другими странами. Это происходит и в случае структурных шоков, таких как падение цен на нефть, и в случае искусственного занижения курса.

После роста цен на нефть во второй половине 2016 – начале 2017 года укрепление рубля привело к тому, что заработные платы в обрабатывающих отраслях в России хотя и выросли, но остаются ниже китайских на 20%, сохраняя относительное конкурентное преимущество по стоимости труда.

"Такое снижение уровня жизни отражает структуру экономики и связано со снижением нефтяной ренты. Рост эффективности производства и производительности труда в таких условиях должен вести к росту заработных плат и благосостояния населения. Искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения", — указывается в документе.

Второй эффект ослабления валютного курса увеличивает цены и снижает спрос на импортные инвестиционные товары и комплектующие. При этом инвестиционный импорт может играть значимую роль во внутренних инвестициях в основной капитал.

Так, соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в 2016 году составило 1,5, то есть на 1 рубль внутреннего производства пришлось 1,5 рубля импорта.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Поэтому неудивительно, что укрепление рубля, происходившее в течение 2016 года и снизившее стоимость единицы импорта инвестиционных товаров, привело к росту их импорта, а также к увеличению общих инвестиций в машины и оборудование, указывают авторы аналитического материала.

Капиталоемкие отрасли, в случае ориентации на импорт машин и оборудования, сильнее проигрывают от роста цен на импортные инвестиционные товары, чем трудоемкие отрасли, отмечают в департаменте ЦБ.

"Учитывая, что в последние годы многие сложные товары производятся с большим количеством импортных комплектующих на конечных частях производственных цепочек, для таких товаров слабый курс нивелирует выгоды от удешевления рабочей силы и других факторов, позволяющих встраиваться в производственные цепочки. К тому же капиталоемкие отрасли производят более дифференцированные (неоднородные) товары из-за специфики капитала. Поэтому в таких отраслях ценовая конкуренция имеет меньшее значение по сравнению с трудоемкими", — отмечается в аналитической записке.

Помимо влияния на факторы производства, ослабление национальной валюты приводит к перемещению внутреннего спроса с импортных товаров на неторгуемые товары, которые становятся относительно дешевле, и отечественные торгуемые товары (импортозамещение).

Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Растет и внешний спрос на отечественные торгуемые товары, которые становятся относительно более дешевыми по сравнению с товарами других стран (если, конечно, ценовая конкуренция является основной для таких товаров).

В результате воздействия обоих факторов создаются условия, когда слабая национальная валюта приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие торгуемые производства.

Среднесрочные угрозы

"Для такой страны, как Россия, в подобной политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов. Во-первых, политика слабой валюты тормозит рост производительности труда. Трудоемкие отрасли, как правило, характеризуются более низкой производительностью", — полагают в департаменте ЦБ.

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© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Это, в частности, связано с тем, что капиталоемкие отрасли привлекают наиболее производительных работников (для обслуживания интенсивного по капиталу производства) и готовы платить им повышенную заработную плату, которая полностью оправдывается высокой производительностью таких работников, пояснили авторы записки.

Слабая валюта, поддерживая трудоемкие торгуемые отрасли, "дотирует" тем самым отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики. Это, в свою очередь, консервирует структуру производства, не позволяя ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли.

Кроме того, у предприятий таких отраслей стимулы к повышению производительности труда оказываются слабыми. Таким образом, низкий валютный курс ограничивает производственные возможности экономики.

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