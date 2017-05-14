Китай вложит в производство продуктов в Белоруссии более $1,2 миллиарда

Пекин накануне форума Один пояс и один путь. Архивное фото

Пекин накануне форума Один пояс и один путь. Архивное фото

МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольственных продуктов в Белоруссии более 1,2 миллиарда долларов, сообщил в воскресенье в Пекине министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц.

"Минсельхозпрод заключил с одной из крупнейших компаний Китая намерение о вложении около 1 миллиарда долларов инвестиций в экономику нашей страны", — цитирует министра агентство Белта.

Еще одна китайская корпорация, по его словам, заявила о желании инвестировать в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в 200 миллионов долларов, подчеркнул Заяц.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что продовольствие из Белоруссии пользуется спросом в Китае.

Как отмечается в сообщении, в воскресенье ряд белорусских предприятий заключил с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше 13 миллионов долларов. В частности, это ЗАО "Молочная компания", ЗАО "Мясо-молочная компания", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Беллакт", ОАО "Бабушкина крынка", УП "Калинковичский молочный комбинат".

За первый квартал 2017 года Белоруссия экспортировала в Китай продуктов на сумму около 4,2 миллиона долларов, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.