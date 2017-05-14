Путин рассказал о росте реальных доходов россиян

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чешскому коллеге Милошу Земану причину роста товарооборота между двумя странами.

В ходе дискуссии двух лидеров президент Чехии обратил внимание на влияние возросшего числа туристов из России на торговлю между странами.

"Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — пояснил Путин.

Российский президент находится в Китае, где принимает участие в форуме "Один пояс — один путь".