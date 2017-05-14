КНР в ходе форума в Пекине хочет подписать ряд соглашений о сотрудничестве

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в ходе форума Шелкового пути в Пекине намерен подписать торговые и бизнес соглашения с более чем 30 странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, открывая в воскресенье форум стран Шелкового пути "Один пояс – один путь".

"В ходе форума Китай намерен подписать договоры о торговом и бизнес сотрудничестве с более чем 30 странами, а также начать консультации по соглашениям о создании зон свободной торговли с соответствующими государствами", — заявил китайский лидер.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях