S&P: Украине предстоит выплатить более $20 миллиардов долга за три года

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украине предстоит выплатить в период с 2017 по 2020 год более 20 миллиардов долларов долга и процентов по нему, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства Standard & Poors.

S&P вновь подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/В", отметив, что "B-" отражает значительные долговые выплаты, которые предстоит сделать Украине, а также политические проблемы, которые могут замедлить темп реформ, и блокаду неподконтрольных территорий на востоке. Размер долговых выплат, приравниваемый к 21% ВВП Украины в 2017 году, стал основным "бременем" на рейтингах страны.

В агентстве ожидают, что Украина выполнит свои обязательства по выплате госдолга в 2017 и 2018 годах в размере 2,6 и 3,9 миллиардов долларов соответственно, указывая при этом, что выплаты в 2019 году (7,5 миллиардов долларов) зависят от способности правительства претворить реформы в жизнь и рефинансировать часть долга.