Делегация КНДР вылетела на форум стран Шелкового пути вопреки протестам США

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительственная делегация КНДР вылетела в субботу в Пекин для участия в форуме стран Шелкового пути "Один пояс — один путь", несмотря на протест США, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Правительственная делегация КНДР под руководством министра внешнеэкономических отношений Ким Ён Чэ вылетела в субботу для участия в форуме "Один пояс – один путь" по международному сотрудничеству, который состоится в Китае", — говорится в сообщении.

Ранее посольство США в КНР направило в китайский МИД дипломатическую ноту в связи с приглашением КНДР к участию в форуме. По мнению Вашингтона, Китай своим шагом дал неверный сигнал в условиях, когда мировое сообщество оказывает давление на Пхеньян из-за ядерных испытаний и ракетных пусков.

В воскресенье в Китае стартует форум стран Шелкового пути "Один пояс — один путь", основная часть переговоров пройдет 14 и 15 мая. Участие в форуме подтвердили лидеры 29 стран, в том числе и российский президент Владимир Путин. Официальное открытие форума запланировано на воскресенье, тем не менее делегации начали прибывать в Пекин еще в пятницу и субботу, среди них делегация Лаоса, Камбоджи, Польши, Греции, Пакистана, Венгрии, Испании.