Новак назвал условия для балансировки мирового рынка нефти

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Баланс на рынке нефти восстановится в конце 2017 или начале 2018 года в случае продления венского соглашения, ожидает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Много факторов, которые на это влияют, нужно мониторить. Я думаю, что до конца года, может быть, в течение зимнего следующего периода — к этому времени, может быть. Исходя из той динамики сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, которая сейчас была, мы видим, что такое сокращение, которое приведет к снижению до средних пятилетних значений, будет к концу 2017, может, в 2018 году", — сказал Новак журналистам.

В декабре прошлого года, после заключения венского соглашения, Новак прогнозировал, что излишек нефти уйдет с рынка во второй половине 2017 года.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

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