Главы финансовой G7 приняли в Бари резолюцию о всеобщем экономическом росте

РИМ, 13 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Министры финансов стран и главы центробанков "большой семерки" на встрече в итальянском Бари приняли документ с обязательствами по обеспечению "инклюзивного роста" мировой экономики.

"Восстановление глобальной экономики приобретает все больший охват, тем не менее рост остается умеренным, и ВВП многих стран остается ниже возможных значений", — говорится в тексте резолюции.

В тексте отмечается, что участники финансовой "семерки" подтверждают "обязательства по экономическому и финансовому сотрудничеству" и остаются привержены "использованию всех средств монетарной политики, бюджетов… в общем и частном порядке для достижения всеобъемлющего, равномерного и устойчивого роста".

"Манифест Бари закладывает основу для всеобщего роста для борьбы против социальной изоляции. Предлагается сделать системными политические инструменты во благо роста, который бы включал всех и не оставлял никого позади", — заявил по итогам заседания министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан.

Кроме того, в документе, как отметил Падоан, содержится сильный сигнал по продолжению работы в сфере кибербезопасности, — теме, которую обсудят главы государств "семерки" на саммите в сицилийской Таормине в конце мая.