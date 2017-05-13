Минэнерго уточнит прогноз по нефти после решения по венскому соглашению

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия пока не меняла прогноз добычи нефти на 2017 год, ждет решения по венскому соглашению, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Пока прогноз не меняли, так как никаких решений пока не принято. Мы уточним прогноз, когда решение будет принято", — сказал министр.

Минэкономразвития РФ в уточненном базовом макроэкономическом прогнозе на текущий год и период 2018–2020 годов повысило прогноз по добыче нефти в РФ на 2017 год до 549 миллионов тонн с 548 миллионов тонн. Новак позже пояснил, что даже с учетом соглашения о сокращении нефтедобычи на первое полугодие Россия достигнет уровня добычи в 549 миллионов тонн.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.