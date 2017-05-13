Новак заявил о возможности продления венского соглашения по нефти

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Соглашение о сокращении нефтедобычи могут продлить минимум до конца 2017 года или больше, если будет принято решение о пролонгации соглашения, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, мы будем рассматривать как минимум полгода, а может быть и больше", — отметил министр.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая

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