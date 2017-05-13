В России минимальная цена на водку вырастет на 8%

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 13 мая повышается на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, следует из приказа Минфина РФ на официальном портале правовой информации.

Приказ был опубликован на портале 2 мая, он вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Закупочная цена водки у производителя повышается при этом на 4,8%, до 173 рублей за полулитровую бутылку с текущих 165 рублей, а оптовая — на 2,3%, до 178 рублей со 174 рублей.

Кроме того, с этой субботы повышаются и минимальные цены на коньяк. Минимальная розничная цена за бутылку коньяка объемом 0,5 литра увеличивается на 15,2% — до 371 рубля, отпускная цена у производителя — на 25,6%, до 314 рублей, оптовая — на 23,3%, до 323 рублей.

Необходимость повышения минимальных цен на водку, коньяк и ликероводочные изделия Минфин объяснял ростом ставок акциза на алкоголь, тарифов на электроэнергию, а также увеличением производственных затрат, включая зарплаты, ставки аренды, расходов на рекламные акции, и налогов.

МРЦ на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня 2016 года минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов в марте говорил, что министерство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку. Алгоритм должен учитывать величину акциза, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена.