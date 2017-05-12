Минфин предложил включить страховые взносы для самозанятых в НДФЛ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минфин РФ предлагает включить в налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для самозанятых граждан сумму обязательных социальных взносов, соответствующее предложение высказал заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Рубен Саакян.

"Е подчеркнул, что все вопросы о конкретных ставках и порядке уплаты страховых взносов для таких граждан надо будет решать после того, как будет определен правовой статус самозанятых.

С 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Действие закона распространяется на три категории граждан, которые официально нигде не работают и не платят налоги: сиделки и няни, репетиторы и домработницы.

По окончании "налоговых каникул" в 2019 году им придется либо прекратить такую деятельность, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В этом случае по действующему законодательству они должны будут декларировать свой доход и платить с него подоходный налог по ставке 13%, либо приобретать патент, который не зависит от реального дохода и имеет фиксированную цену, устанавливаемую региональными властями.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству законодательно определить правовой статус самозанятых граждан. Власти также обсуждают возможности вовлечения таких граждан в систему социальных платежей.

Как заставить платить

Члены Совета Федерации ранее подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается с 2019 года ввести патент для самозанятых граждан, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

"Мы хотим предложить рамочный подход, а регионы сами будут устанавливать ставки патентов, решать, должны ли они быть одинаковыми для всех", — рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. При этом сенаторы предлагают расширить список категорий самозанятых, на которых должен распространяться такой патент.

Саакян заметил, что в случае применения патента, самозанятым гражданам придется разово еще до получения дохода авансом уплачивать всю годовую сумму страховых взносов, что для многих из них может оказаться непосильным. В случае же привязки к НДФЛ ставка взносов будет зависеть от реального полученного дохода.

Сейчас индивидуальные предприниматели платят за себя страховые взносы. Их ставка фиксирована, в 2017 году она составляет 27,99 тысячи рублей, из которых 23,4 тысячи идет на пенсионное страхование и 4,59 тысячи рублей — на медицинское страхование. За неработающих граждан взносы в систему ОМС платят регионы.

Однако если граждане, которые сейчас числятся неработающими, будут зарегистрированы в статусе самозанятых, взносы за них регионы платить не будут. По словам вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, который принимал участие в совещании, в России сейчас насчитывается от 15 до 22 миллионов таких граждан.

Власти давно ищут решение этой проблемы. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее предлагал ввести обязательный сбор в размере 20 тысяч рублей с трудоспособных, но официально не работающих граждан. Обсуждались также и более экстремальные идеи: от запрета для неработающих граждан на выезд за границу до лишения их прав на бесплатную медицинскую помощь, кроме экстренных случаев.