Строительство трассы "Таврида" в Крыму оценили в 140 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Крыму началось строительство федеральной трассы "Тавриды". По словам главы республики Сергея Аксенова, в церемонии сдачи автодороги в эксплуатацию в конце 2018 года может принять участие президент Владимир Путин.

Проект предусматривает строительство четырехполосной автодороги длиной более 260 километров. Они должна соединить Керчь с Симферополем и Севастополем.

Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируют закончить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года.

Первый камень

В пятницу в 37 километрах от Симферополя состоялась торжественная церемония открытия закладного камня. В ней участвовали министр транспорта Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

"Мы сегодня являемся свидетелями исторического события — начала строительства новой, современной трассы "Таврида", которая свяжет все территории и основные районы Республики Крым и обеспечит выход к Севастополю. Мы можем с уверенность утверждать, что эта важнейшая для всей страны задача будет выполнена в срок", — заявил Соколов.

По словам чиновника, строительство федеральной трассы не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей — такую цифру обозначило федеральное правительство. При этом окончательная цена проекта станет известна только после его завершения.

"Есть открытые вопросы по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов. Это все, конечно, в той или иной степени, но не глобально, повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы", — отметил министр.

По международным стандартам

Министр транспорта также заявил, что строительство "Тавриды" будет вестись по строгим международным стандартам.

"Работы практически ведутся на первых четырех участках, которые идут от Керчи до столицы республики — до Симферополя. К 2020 году мы получим полноценную скоростную дорогу первой категории, с расчетной скоростью движения на практически полной протяженности 120 километров в час, которая будет соответствовать самым строгим международным стандартам", — сказал Соколов.

По словам главы Минтранса, на строительстве будут использоваться, в основном, местные строительные материалы. К такому решению пришли из-за возможного удорожания проекта с учетом транспортной логистики.

"Это с одной стороны сэкономит бюджетные средства, выделяемые для строительства дороги, а с другой обеспечит удобную транспортную логистику", — подчеркнул министр.

Сергей Аксенов заверил журналистов, что строительство будет отвечать и всем необходимым экологическим стандартам.

"Для нас сохранение нашего ландшафта, наших природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач, поэтому просто так кромсать крымскую землю мы не будем, баланс мы найдем", — сказал Аксенов.

По его словам, все участки, которые выделены под разведку, будут согласовываться с местными администрациями, чтобы избежать ущерба для местных жителей и окружающей среды.

Перед началом строительства на месте будущей трассы работали археологи, которые сделали ряд важных находок. Так, в середине апреля ученые нашли древние могильники и крепостные сооружения.

"Специалисты обследуют участок Тиритакского вала — одной из оборонительных линий восточной части Боспорского царства. Уже открыта обширная площадь этого сооружения, впервые детально изучается его конструкция. Археологи раскопали крепиду — подпорную стену вала из земли и камня, а также глубокий ров. Предположительно, изучаемый участок вала датируется IV-III веками до нашей эры", — рассказали тогда в Минтрансе.

Кто первым проедет по новой трассе

Аксенов также рассказал, что на открытие трассы в 2018 году власти республики планируют пригласить президента Владимира Путина.

"Это все-таки второй по объему финансирования проект (после моста через Керченский пролив — ред.). Я думаю, что он будет синхронизованно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент", — заявил глава региона.

Аксенов заявил, что и сам намерен испытать качество нового дорожного покрытия.

В апреле глава Крыма напрямую связал успех региона с контролем главы государства над ситуацией.

"Главная формула успеха, что лично президент держит под контролем многие процессы, связанные с Крымом, такие как строительство моста. Все глобальные стратегическими вещи", — заявил Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Кроме федеральной трассы "Таврида" в Крыму реализуется еще ряд крупных проектов. Наиболее масштабным из них является строительство моста через Керченский пролив, который должен стать самым протяженным в стране — 19 километров. Планируется, что движение автомобилей по переправе будет открыто в декабре 2018 года.

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