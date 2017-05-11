Набиуллина огласила стратегию ослабления денежно-кредитной политики

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Банк России видит возможность для ослабления денежно-кредитной политики: по оценкам регулятора, при достижении устойчивой инфляции на уровне 4% ключевая ставка может опуститься до 6,5-6,75% годовых, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В конце апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 9,25% на фоне приближения инфляции к целевому уровню в 4%. При этом регулятор убрал ставший традиционным сигнал о горизонте дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заменив его менее четким заявлением. Это второе снижение ставки в текущем году, в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта.

"Согласно нашему анализу, в устойчивом состоянии равновесные или нейтральные номинальные процентные ставки будут составлять 6,5-6,75%, при этом наша цель инфляции составляет 4%. Таким образом, есть возможность для ослабления политики, так как наша ключевая ставка в настоящее время составляет 9,25%" — сказала Набиуллина в интервью Вестнику PR-компании EM A.M.

"Насколько быстро мы сможем снизить ключевую ставку до ее номинального нейтрального уровня, пока не видно. Его темп не предопределен", — подчеркнула глава регулятора.

При этом она отметила, что Банк России предпочитает постепенность в своей политике. "Лучше спускаться небольшими шагами, чем значительно урезать ставку, а затем из-за неожиданного шока поднять ее назад", — уверена Набиуллина.