Правительство внесло изменения в систему ценообразования в ЖКХ

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Правительство России внесло изменения в систему ценообразования в ЖКХ, предполагающие, что с 2018 года фиксируемая в формуле тарифа расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для государственных и муниципальных организаций в сфере коммунальных услуг, говорится в материалах на сайте правительства.

"Это решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве", — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, опубликованному в четверг на сайте кабмина.

С 2018 года расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляют деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее трех лет, уточняется в материалах правительства.

В 2015 году правительство ввело инструмент расчетной предпринимательской прибыли, которая учитывается в формуле коммунального тарифа, чтобы мотивировать работающий в ЖКХ бизнес зарабатывать на повышении эффективности.