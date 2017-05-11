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Экономика

Россия и "две Кореи": как изменятся экономические отношения при Мун Чжэ Ине

14:0611.05.2017
(обновлено: 14:09 11.05.2017)
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© AP Photo / Pool/Jung Yeon-JeНовый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© AP Photo / Pool/Jung Yeon-Je

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Избрание нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина может положительно повлиять на экономические отношения с Приморьем — углубить их и расширить возможность трехсторонних — с КНДР — проектов на Корейском полуострове, однако новая администрация Республики может поставить под сомнения возможности российского региона, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© REUTERS / Yonhap
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Новый лидер Южной Кореи — бывший юрист и ветеран демократического движения — Мун Чжэ Ин в среду официально вступил в должность президента страны. Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать всё для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".

Поломать нельзя, но подождать можно

По словам директора Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС профессора Александра Латкина, сложно поверить, что в таких развитых странах могут быть резкие "скачки" в какую-то сторону в плане экономических отношений.

"У Южной Кореи с Россией, а особенно с дальневосточными регионами, давние глубокие отношения. Их сложно взять и поломать. Я занимаюсь направлением Республики Корея уже 25 лет, и все это время корейцы пытаются и входят в бизнес Приморья. Есть много успешных проектов – отель Hyundai во Владивостоке, например. Они постоянно предлагают новые проекты. Авиарейсы стали регулярными, корейцы специально для нашего бизнеса делают стыковки в аэропортах. Сейчас три рейса в день летают из Владивостока на Сеул, плюс ходит паром", — говорит Латкин.

По его словам, также приморцы активно пользуются южнокорейской медициной – ежегодно в клиниках Республики Корея лечатся около 7 тысяч жителей региона. Кроме того, недавно во Владивостоке за деньги корейцев прошел очередной российско-корейский форум.

© REUTERS / YonhapНовый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой прибыли в Голубой дом в Сеул. 10 мая 2017
© REUTERS / Yonhap
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой прибыли в Голубой дом в Сеул. 10 мая 2017

"Все эти факторы не позволяют ожидать ухудшения экономических отношений между Приморьем и Кореей. Их планы по сотрудничеству расширяются. Есть, конечно, фактор Северной Кореи, которая играет свою роль в экономике нашего края – у нас много разнорабочих из КНДР", — добавил Латкин.

Профессор также отметил, что сейчас будущее отношений между Республикой Корея и Приморьем, в том числе, будет зависеть и от усилий властей.

Жители города с флагами КНДР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Новый президент может поставить под сомнения успешность проектов, которые наметила предыдущая администрация с властями РФ и Приморья ранее, но дело в не очень хорошей экономической ситуации, которая складывается в нашей стране – она для корейцев является фактором. Также на решения по совместным планам может повлиять ситуация с выборами президента РФ, корейцы могут сказать: "Мы подождем", и будут ждать результатов. Кроме того, они могут сомневаться в наших (краевых – прим. ред.) возможностях, пограничной инфраструктуре. Они осторожные", — добавляет Латкин.

Завышенных ожиданий иметь не нужно

"Мне кажется, для России избрание Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи в целом это положительный результат. При предыдущем президенте, это не секрет, отношения между Южной Кореей и Россией заморозились. Они не развивались по ряду причин, несмотря на то, что было, как минимум, две встречи Путина и Пак Кын Хе", — сказал в свою очередь РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.

По мнению специалиста, Пак Кын Хе особенно к концу своего правления не считала Россию приоритетом.

Российские грузовые корабли в порту. Архивное фото
© Fotolia / Zhanna Prokopeva
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"Хоть Южная Корея и не присоединилась формально к санкциям против России, но фактически южнокорейский бизнес минимизировал свои контакты с Россией. Еще один важный момент, при Пак Кын Хе была похоронена перспектива реализации трехсторонних проектов. Это проекты с участием России, Южной и Северной Кореи. Это корейская железная дорога и соединение ее с Транссибом, транскорейский газопровод, проект "Хасан-Раджин", в котором должны были участвовать южнокорейские компании, но из которого Корея вышла в прошлом году", — говорит Лукин.

Как отмечает эксперт, новый президент Южной Кореи говорит о необходимости диалога с Северной Кореей с экономическим компонентом.

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"Он большое внимание уделяет развитию экономического сотрудничества с Северной Кореей и, в том числе, подключение к России. С приходом Мун Чжэ Ина перспектива экономических трехсторонних проектов на Корейском полуострове несколько улучшаются. Мун Чжэ Ин выступает за то, чтобы конфликт с Северной Кореей превратить в дипломатию. За это выступает и Россия", — отмечает доцент.

"Мы выходим в четверку наиболее важных партнеров для Кореи, это тоже очень позитивно. При всей позитивности для нас избрания Мун Чжэ Ина, завышенных ожиданий питать не стоит, потому что у президента ограниченное пространство для маневра. Есть объективные ограничения", — добавляет Лукин.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017. Архивное фото
© AP Photo / Pool/Jung Yeon-Je
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Как отмечает специалист, Южная Корея в рамках союза с США занимает подчиненное положение. "При любом президенте Южная Корея должна считаться с мнением старшего союзника — США. Кроме того, южнокорейский истеблишмент никуда не делся, и он тоже не даст Мун Чжэ Ину стишком радикально поменять внешнеполитический курс по отношению к той же Северной Корее. И тут можно провести параллели с Дональдом Трампом. Он во время своей предвыборной компании говорил об улучшении взаимоотношений с Россией. Когда он пришел в Белый дом, мы увидели, что произошло: влиятельные американские круги просто не дали ему это сделать. Мун Чжэ Ин может оказаться в таком же положении. В целом, его избрание для России — вещь положительная, но завышенных ожиданий иметь не нужно", — подытожил эксперт.

Шаг к миру на Корейском полуострове

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев смотрит с оптимизмом на будущее отношений Приморья и Южной Кореи после избрания Мун Чжэ Ина.

"Новый президент – фигура решительная, и в этом смысле возможно углубление отношений между нашим регионом и Южной Кореей. Новый президент не понаслышке знает о ситуации в КНДР, и его заявление о возможном визите в Пхеньян – очень серьезное, дает надежду на начало диалогового режима между странами. Поэтому я смотрю на ситуацию с оптимизмом: если ситуация там (на Корейском полуострове – прим. ред.) наладится, то и у нас все будет хорошо, так как противостояния и потенциальные угрозы будут снижаться", — сказал РИА Новости Авдеев.

По его словам, также для Приморья важен вопрос привлечения рабочей силы из Северной Кореи, который может решиться в случае нормализации отношений между КНДР и Республикой Корея.

© Fotolia / voldemar992Залив Владимира в Приморском крае
© Fotolia / voldemar992
Залив Владимира в Приморском крае

"Сейчас есть внутренние препятствия именно в Северной Корее – в лучший год в Приморье работают до 4 тысяч граждан КНДР, а трудовой потенциал этой страны огромен — около 2 миллионов человек. Если в Приморье будет инвестиционный потенциал, то их можно привлекать, при условии изменения отношений между Кореями", — отметил эксперт.

Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Порт во Владивостоке сможет принимать самые большие круизные лайнеры мира
Авдеев также добавил, что, скорее всего, достигнутые ранее договоренности между властями Южной Кореи и РФ по инвестициям в дальневосточные проекты останутся в силе. "А, возможно, сотрудничество и расширится. Любые инвестиционные намерения снимают потенциальные напряженности. Чем больше мы будем делать что-то вместе, тем меньше будет накал напряженности", — добавил он.

Южная Корея является вторым после КНР основным торговым партнером Приморья с 17% общего оборота. По данным властей региона, сегодня в крае работают более 20 предприятий в сфере сельского хозяйства с южнокорейским капиталом с общим объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.

Сеул. Южная Корея. Архивное фото
© Flickr / Kimmo Räisänen
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Туристический поток из Южной Кореи в регион постоянно растет: за первый квартал года край посетили почти 10 тысяч граждан Республики, рост турпотока составил 70%. Также на 25% за первый квартал увеличился пассажиропоток между Владивостоком и аэропортами Республики Корея, в целом по году прогнозируется рост на уровне не менее 30%. Второго мая возобновилась круизная линия Республика Корея — Россия — Япония с портом приписки Сокчо. Всего в течение года южнокорейская сторона организует заход 12 круизных лайнеров во Владивосток.

На VII Дальневосточном Российско-Корейском форуме, прошедшем в апреле во Владивостоке, представители Южной Кореи заявили, что видят перспективным развитие сотрудничества в сфере переработки рыбы и портовой инфраструктуры.

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© РИА Новости, Инфографика
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