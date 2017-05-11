Россия и "две Кореи": как изменятся экономические отношения при Мун Чжэ Ине

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Избрание нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина может положительно повлиять на экономические отношения с Приморьем — углубить их и расширить возможность трехсторонних — с КНДР — проектов на Корейском полуострове, однако новая администрация Республики может поставить под сомнения возможности российского региона, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Поломать нельзя, но подождать можно
По словам директора Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС профессора Александра Латкина, сложно поверить, что в таких развитых странах могут быть резкие "скачки" в какую-то сторону в плане экономических отношений.
"У Южной Кореи с Россией, а особенно с дальневосточными регионами, давние глубокие отношения. Их сложно взять и поломать. Я занимаюсь направлением Республики Корея уже 25 лет, и все это время корейцы пытаются и входят в бизнес Приморья. Есть много успешных проектов – отель Hyundai во Владивостоке, например. Они постоянно предлагают новые проекты. Авиарейсы стали регулярными, корейцы специально для нашего бизнеса делают стыковки в аэропортах. Сейчас три рейса в день летают из Владивостока на Сеул, плюс ходит паром", — говорит Латкин.
По его словам, также приморцы активно пользуются южнокорейской медициной – ежегодно в клиниках Республики Корея лечатся около 7 тысяч жителей региона. Кроме того, недавно во Владивостоке за деньги корейцев прошел очередной российско-корейский форум.
"Все эти факторы не позволяют ожидать ухудшения экономических отношений между Приморьем и Кореей. Их планы по сотрудничеству расширяются. Есть, конечно, фактор Северной Кореи, которая играет свою роль в экономике нашего края – у нас много разнорабочих из КНДР", — добавил Латкин.
Профессор также отметил, что сейчас будущее отношений между Республикой Корея и Приморьем, в том числе, будет зависеть и от усилий властей.
Завышенных ожиданий иметь не нужно
"Мне кажется, для России избрание Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи в целом это положительный результат. При предыдущем президенте, это не секрет, отношения между Южной Кореей и Россией заморозились. Они не развивались по ряду причин, несмотря на то, что было, как минимум, две встречи Путина и Пак Кын Хе", — сказал в свою очередь РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.
По мнению специалиста, Пак Кын Хе особенно к концу своего правления не считала Россию приоритетом.
Как отмечает эксперт, новый президент Южной Кореи говорит о необходимости диалога с Северной Кореей с экономическим компонентом.
"Он большое внимание уделяет развитию экономического сотрудничества с Северной Кореей и, в том числе, подключение к России. С приходом Мун Чжэ Ина перспектива экономических трехсторонних проектов на Корейском полуострове несколько улучшаются. Мун Чжэ Ин выступает за то, чтобы конфликт с Северной Кореей превратить в дипломатию. За это выступает и Россия", — отмечает доцент.
"Мы выходим в четверку наиболее важных партнеров для Кореи, это тоже очень позитивно. При всей позитивности для нас избрания Мун Чжэ Ина, завышенных ожиданий питать не стоит, потому что у президента ограниченное пространство для маневра. Есть объективные ограничения", — добавляет Лукин.
Шаг к миру на Корейском полуострове
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев смотрит с оптимизмом на будущее отношений Приморья и Южной Кореи после избрания Мун Чжэ Ина.
"Новый президент – фигура решительная, и в этом смысле возможно углубление отношений между нашим регионом и Южной Кореей. Новый президент не понаслышке знает о ситуации в КНДР, и его заявление о возможном визите в Пхеньян – очень серьезное, дает надежду на начало диалогового режима между странами. Поэтому я смотрю на ситуацию с оптимизмом: если ситуация там (на Корейском полуострове – прим. ред.) наладится, то и у нас все будет хорошо, так как противостояния и потенциальные угрозы будут снижаться", — сказал РИА Новости Авдеев.
По его словам, также для Приморья важен вопрос привлечения рабочей силы из Северной Кореи, который может решиться в случае нормализации отношений между КНДР и Республикой Корея.
"Сейчас есть внутренние препятствия именно в Северной Корее – в лучший год в Приморье работают до 4 тысяч граждан КНДР, а трудовой потенциал этой страны огромен — около 2 миллионов человек. Если в Приморье будет инвестиционный потенциал, то их можно привлекать, при условии изменения отношений между Кореями", — отметил эксперт.
Южная Корея является вторым после КНР основным торговым партнером Приморья с 17% общего оборота. По данным властей региона, сегодня в крае работают более 20 предприятий в сфере сельского хозяйства с южнокорейским капиталом с общим объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей.
На VII Дальневосточном Российско-Корейском форуме, прошедшем в апреле во Владивостоке, представители Южной Кореи заявили, что видят перспективным развитие сотрудничества в сфере переработки рыбы и портовой инфраструктуры.