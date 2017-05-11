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Экономика

"Дело не в эмоциях": Лукашенко рассказал о качестве белорусских продуктов

12:3611.05.2017
(обновлено: 12:40 11.05.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МИНСК, 11 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии к качеству белорусских продуктов необоснованны, выступил за честную конкуренцию на продовольственном рынке.

Ящик с яблоками. Архивное фото
© Fotolia / ShiningBlack
Россельхознадзор предотвратил ввоз 800 тонн польских фруктов из Белоруссии

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям. Лукашенко в ответ предложил возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. В пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.

"Когда нас сегодня упрекают, что у нас продукты питания не те, это уж слишком. Белоруссия – единственная республика, которая сохранила ГОСТы, мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым.

Продуктовая корзина
© Fotolia / Gina Sanders
"Развелись, но замки не врезали": Россию захлестнул поток санкционной еды

Он отметил, что ужесточение требований было осуществлено, в том числе, после аварии на Чернобыльской АЭС, от последствий которых пострадала и Белоруссия. "Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют", — подчеркнул президент, отметив также высокий уровень исходного сырья.

"Когда вы слышите мою резкую реакцию (на претензии Россельхознадзора к белорусской продукции – ред.), это не потому, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях, а в том, что это (модернизация АПК – ред.) нам слишком дорого стоило", — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что если Россия и Белоруссия создали единый рынок, то "зачем ставить подножки?" По его словам, если белорусская продукция не нужна на российском рынке, то республика переориентирует экспортные потоки, например, произведет сухое молоко и поставит его в Китай, страны Латинской Америки и Африки.

Белорусский картофель. Архивное фото
© РИА Новости . Петрухин
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Россельхознадзор сообщил, что Белоруссия в разы увеличила поставки овощей

Однако, продолжил президент, российская сторона говорит о заинтересованности в белорусской продукции. "Тогда не мешайте торговать. А если с кем-то конкурируем, тогда надо честно, искренне конкурировать – у нас свободный рынок", — подчеркнул белорусский лидер.

Касаясь проблемы попадания в РФ санкционной продукции, он поддержал предложение российской стороны "вместе смотреть на все, что движется через границу". "Когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась, она просто исчезла, дай бог, чтобы навсегда", — добавил Лукашенко.

Ранее в марте глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев назвал Белоруссию, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции. При этом Лукашенко отвергал эти обвинения и говорил, что Белоруссию нельзя упрекать в том, что она завалила Россию санкционными продуктами.

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