Варшава излишне политизирует "Северный поток-2", считают в МИД России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москва считает, что польские власти излишне политизируют проект "Северный поток-2", который является сугубо экономическим и нацелен на сохранение энергобезопасности Европы в целом, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

"Мне кажется, что наши польские коллеги излишне политизируют этот сугубо экономический международный проект, в котором заинтересованы как многие отдельные европейские страны — потому что в этот консорциум входят фирмы многих государств, не только России и Германии — так и в целом от его успеха зависит энергобезопасность Европы", — сказал Нечаев.

По его словам, по "Северному потоку-2" польские партнеры занимают "весьма сдержанную позицию, если не сказать жестко негативную". "До конца не понятно, с чем это связано, поскольку Польша является до сих пор не только значительным потребителем российского газа, но и важным транзитером", — отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Москва готова вести с Варшавой диалог по этому вопросу, если польская сторона "потянет руку". "Она не будет отторгнута. Но пока польские коллеги такого желания не проявляют", — констатировал Нечаев.

В заключение он подчеркнул, что "Северный поток-2" будет реализован, поскольку в нем "заинтересованы все здравомыслящие силы в Европе". "Это — сугубо экономический проект, а не политический, нацеленный на энергобезопасность Европы в целом", — резюмировал дипломат.

Власти Польши ранее неоднократно заявляли, что Варшава считает проект "Северный поток-2" политическим и опасается, что он может негативно отразиться на газовом рынке Европы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком", он пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря. Среди них — Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Кроме того, в соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту участвуют также Польша, Литва, Латвия и Эстония.