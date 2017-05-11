Ъ узнал, что вина с защищенным местом производства лишат пониженного акциза

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Импортеры вина не смогут пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на подписанный 5 мая приказ Минфина.

Сообщается, что пониженный акциз начал действовать с 1 января 2016 года: для тихих защищенных вин в прошлом году он был 5 рублей за литр, для игристых — 13 рублей за литр (для незащищенных вин акциз был 9 рублей и 26 рублей соответственно). С этого года для защищенных тихих вин акциз остался таким же, а для игристых увеличился до 14 рублей за литр (для остальных вин — 18 рублей и 36 рублей за литр соответственно).

В Налоговом кодексе размеры акциза на защищенные вина прописаны без указания каких-либо ограничений по месту происхождения продукции, пишет газета. Позиция Минфина изложена в письме директора его департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова, отправленного 24 апреля первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову. В документе, копия которого есть у газеты, Сазанов ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя, объясняя, что применение пониженных ставок на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможно только в случае определения географических объектов, где произведено такое вино, субъектом РФ. В пресс-службе Минфина изданию подтвердили подлинность письма.

Сазанов пояснил газете, что Минфин не преследует фискальных целей. Он заявил, что вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства. Соответствующие нормы в отраслевом законе появились в целях поддержки именно отечественных виноделов, подчеркнул Сазанов. Что касается доначисления акцизов за уже завезенное в Россию импортное вино, то Сазанов переадресовал этот вопрос в ФТС. Получить комментарии ФТС и Центральной акцизной таможни изданию не удалось.

Как сообщает издание, для импортеров позиция Минфина стала полной неожиданностью, они пользовались пониженной ставкой с самого начала ее действия. Менеджеры нескольких крупных компаний на условиях анонимности рассказали газете, что, по их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных участников рынка о том, что им, возможно, придется доплатить разницу в акцизах по продукции с ЗГУ и ЗНМП. Один из собеседников издания сообщил, что по некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 миллионов рублей.