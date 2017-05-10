СМИ: Boeing приостановил испытательные полеты самолетов 737 MAX

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский концерн Boeing Co. временно приостановил испытательные полеты своих лайнеров 737 MAX из-за возможных проблем с двигателем, передает телеканал CNBC.

"Из предосторожности мы решили временно приостановить полеты MAX", — сообщает телеканал со ссылкой на заявление Boeing.

Самолет оснащен двигателями производства CFM International, совместного предприятия General Electric и французской Safran. Как отмечается, CFM уведомила Boeing о возможных проблемах с качеством произведенных деталей для двигателей.

На этом фоне акции компании снижаются на 1,2%, до 183,255 доллара за акцию (ранее уже снижались до 177,18 доллара).

737 MAX 7, 737 MAX 8 и 737 MAX 9 — это новейшее семейство самолетов Boeing. Лайнер 737-MAX является самым быстро продаваемым самолетом в истории компании. По состоянию на начало марта на эту модель поступило 3,6 тысячи заказов от 83 заказчиков во всем мире.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в 70 странах, продукция поставляется в более чем 150 стран. Штат сотрудников — около 160 тысяч.