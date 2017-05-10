Суд рассмотрит дела о взыскании с экс-подрядчика "Зенит-Арены"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая— РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 23 мая рассмотрит апелляционные жалобы комитета по строительству Петербурга на отказ в рассмотрении двух исков о взыскании 580,5 миллиона рублей с инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" (Инжтрансстрой-СПб), одного из бывших подрядчиков сооружения нового стадиона в западной части Крестовского острова, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Городское строительное ведомство оспаривает два решения арбитража Петербурга, который 9 марта отказал комитету по строительству в рассмотрении двух исков о взыскании с "Инжтрансстроя-СПб" 291 миллиона рублей и 289,5 миллиона рублей соответственно. Суд мотивировал эти решения тем, что городские власти нарушили претензионный порядок урегулирования споров с бывшим подрядчиком строительства новой спортивной арены.
"Исковое заявление комитета подлежит оставлению без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка", — говорится в одном из оспариваемых судебных актов.
Как сообщалось ранее, арбитраж Петербурга в марте также приостановил производство по самому крупному иску городского строительного ведомства к "Инжтрансстрою-СПб" на 2,74 миллиарда рублей. Согласно материалам суда, слушания приостановлены до вступления в силу решения по иску экс-подрядчика к городским властям на 750 миллионов рублей, очередное рассмотрение которого состоится 21 июня.
Арбитраж в начале марта признал расторгнутым один из контрактов на сооружение нового стадиона, заключенный с инжиниринговой корпорацией "Трансстрой". Слушания по аналогичным искам комитета по строительства Петербурга, касающихся расторжения контрактов с корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб", пройдут 22 мая.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.