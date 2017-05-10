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Экономика

Нефть дорожает на возможном снижении поставок Saudi Aramco в июне

Сюжет:
Цены на нефть. Май 2017 (12)
08:5010.05.2017
0600
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в среду утром на фоне сообщений, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) может сократить поставки нефти в Азию в июне, а также на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.27 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 48,98 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 063% — до 46,83 доллара за баррель.

Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что Saudi Aramco сократит поставки нефти в Азию примерно на 7 миллионов баррелей в июне. "Когда ОПЕК объявила о сокращении добычи, Саудовская Аравия быстро сообщила своим клиентам в Европе и Соединенных Штатах, что они получат меньшие объемы сырья", — пишет агентство.

В Саудовской Аравии лето — это пиковый сезон для спроса на электроэнергию, поскольку жители страны используют кондиционеры для охлаждения домов и офисов. Таким образом, они увеличивают потребление сырья внутри страны, отмечает агентство. "В этом году, скорее всего, будет наблюдаться более ранний всплеск спроса, поскольку месяц Рамадана в мусульманском месяце начинается раньше, с конца мая. Традиционные большие ужины с семьей и друзьями, как правило, создают всплеск спроса на электроэнергию. В результате, Азия в июне также столкнется с более серьезными сокращениями от крупнейшего в мире экспортера нефти", — отмечает агентство.

Положительное влияние на торги также оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 5 мая сократились на 5,789 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения индикатора лишь на 1,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина за отчетную неделю выросли на 3,169 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения показателя на 700 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов сократились за отчетную неделю на 1,174 миллиона баррелей, а запасы на крупнейшем в США терминале Cushing — на 133 тысячи баррелей.

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