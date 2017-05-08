Добыча нефти в Ливии достигла максимума с октября 2014 года

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Добыча нефти в Ливии достигла максимального с октября 2014 года уровня — около 780 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В октябре 2014 года, по подсчетам агентства, добыча нефти в Ливии составляла 850 тысяч баррелей в сутки. На прошлой неделе Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила, что добыча нефти в стране достигла 760 тысяч баррелей в сутки — максимум с декабря 2014 года. Компания отмечала, что планирует продолжать наращивать добычу.

Рост показателя во многом обеспечен увеличением добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии Шарара (Sharara). Объем производства на нем составляет 225 тысяч баррелей в день, сообщил собеседник агентства. При этом производственная мощность месторождения оценивается в 330 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, растет добыча на месторождении Эль Филь (El Feel, Elephant), работа на котором была приостановлена в апреле 2015 года, но возобновилась в прошлом месяце, пишет Блумберг. Его производственная мощность составляет 90 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи нефти в Ливии, наряду с увеличением производства "черного золота" в ряде других стран, в первую очередь в США, может стать дополнительным препятствием для усилий стран соглашения о сокращении добычи нефти по стабилизации рынка. При этом Ливия, как и Нигерия, по условиям венской сделки, была освобождена от обязательств по снижению добычи.

ОПЕК 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.