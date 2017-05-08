Курс евро к доллару продолжает коррекционное снижение

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости/Прайм. Курс евро к доллару продолжает снижаться в рамках коррекции после роста до максимума с ноября 2016 года на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара к иене снижался до 112,69 иены за доллар со 112,72 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,76 пункта.
В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.