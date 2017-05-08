Торги на биржах Китая открылись разнонаправленно на сообщениях из Франции

ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись снижением, а Гонконга – ростом на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,42%, до 3090,07 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1867,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,52%, — до 24604,29 пункта.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99%.