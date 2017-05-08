Японские биржи открыли торги ростом более чем на 1% после победы Макрона

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости/Прайм. Японские фондовые индексы открыли торги понедельника ростом более чем на 1% на фоне сообщений о победе Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 03.03 мск индекс Nikkei 225 рос на 1,45%, 19729 пунктов, а индекс Topix — на 1,39%, до 1571,82 пункта.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.