Французские активы стоит покупать. Экономист оценил шансы Ле Пен на победу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Директор по инвестициям женевской компании по управлению активами Prime Partners Франсуа Савари (Francois Savary) заявил, что после первого тура президентских выборов увеличил присутствие компании на французском рынке, посчитав невысокой вероятность победы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает агентство Рейтер.

"После первого тура выборов мы увеличили наши вложения в акции и увеличили некоторые французские фонды. Основной политический риск победы Ле Пен, кажется, исчезает", — сказал Савари.

Как отмечает агентство, по данным последних опросов шансы на победу соперника Ле Пен, лидера движения "Вперед", экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона выше в среднем на 23-26%.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

© REUTERS / Robert Pratta Мужчина голосует во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Лионе, 7 мая 2017 года © REUTERS / Robert Pratta Мужчина голосует во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Лионе, 7 мая 2017 года

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

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