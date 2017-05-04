Доллар вырос выше 58 рублей на фоне падения нефти

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к основным иностранным валютам, доллар вырос выше 58 рублей впервые с 22 марта на фоне падения нефти марки Brent ниже психологической отметки 50 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск рос на 62 копейки — до 58 рублей (ранее уже поднимался до 58,03 рубля), курс евро — на 88 копеек, до 63,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть Brent дешевел на 1,89% — до 49,84 доллара за баррель, впервые с 22 марта опустившись ниже 50 долларов за баррель.

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