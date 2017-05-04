Нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки в $50 за баррель

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг из-за опасений сохранения глобального переизбытка "черного золота" после выхода данных по запасам сырья в США: нефть марки Brent впервые с 22 марта опустилась ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.05 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,89% — до 49,84 доллара за баррель, впервые с 22 марта опустившись ниже отметки в 50 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,94% — до 46,89 доллара за баррель.

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