Специалисты из РФ проверят в Турции производство перца, тыквы и кабачков

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Специалисты Россельхознадзора с 15 мая проведут в Турции инспекции предприятий по производству перца, салата-латук, тыквы и кабачков, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского ведомства.

В среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

"По результатам рассмотрения представленного Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики перечня турецких производителей перца, салата-латук, тыквы и кабачков Россельхознадзор готов с 15 мая 2017 года осуществить визит в Турецкую Республику с целью ознакомления с работой основных производителей этой продукции и их способностью обеспечивать комплекс мероприятий по обеспечению российских фитосанитарных требований", — сообщили в пресс-службе.