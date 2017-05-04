Турция намерена подписать с Россией договор о свободной торговле

АНКАРА, 4 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара намерена подписать с Москвой договор о свободной торговле в кратчайшие сроки, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в четверг.

"После вчерашних успешных переговоров (президентов РФ и Турции в Сочи) началось наше новое партнерство с Россией. Теперь мы ускорим отношения между Турцией и Евроазиатским экономическим союзом, а также ускорим подписание договора о свободной торговле между Турцией и Россией", — сказал Зейбекчи в эфире телеканала NTV.