Курс евро поднялся до 63 рублей

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Курс евро тестирует отметку в 63 рубля впервые с 14 марта на фоне роста европейской валюты к доллару на международном валютном рынке форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос на 26 копеек — до 57,64 рубля, курс евро — на 52 копейки — до 63 рублей (уже поднимался до 63,02 рубля), следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форексе торгуется на уровне 1,093 доллара против 1,0884 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Снижению рубля способствует падающая цена на нефть. Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,61% — до 50,48 доллара за баррель.

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