СМИ: четверть российских пилотов могут лишиться работы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Работники авиационной отрасли опасаются, что в ближайшее время Росавиация может аннулировать около тысячи летных свидетельств и рынок рискует лишиться четверти пилотов, пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным издания, пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), где отмечают, что Росавиация, "зачастую не объясняя причин или по-разному трактуя законы", уже аннулировала свидетельства сотен авиационных специалистов, полученные в соответствии с законодательством. Еще тысяча пилотских свидетельств может быть аннулирована в ближайшие дни.

Меры Росавиации касаются "нескольких тысяч авиационных специалистов, в том числе бывших военных пилотов, штурманов и бортинженеров, а также частных пилотов, переучившихся на коммерческих пилотов в негосударственных авиационных учебных центрах" (АУЦ).

Согласно петиции, ведомство "известило региональные отделения о том, что даже если пилоты имеют высшее профессиональное образование, но проходили первоначальную летную подготовку в АУЦ, а не в государственном учебном заведении, то их свидетельства будут изыматься, а новые не выдаваться". Их высшее образование будет считаться нелегитимным. В результате работы может лишиться "как минимум четверть всех пилотов в РФ".

Представитель Росавиации сообщил газете, что суды, в которые уже поступали иски против аннулирования пилотских свидетельств, "подтвердили правомерность и законность действий". По данным ведомства, в выданных документах была сфальсифицирована информация о налете, подделаны медицинские справки. Основные нарушения связаны с тем, что утвержденная программа не внесена в приложение к сертификату АУЦ или не осваивается в полном объеме. Целью проверок является повышение качества безопасности полетов, заверили в Росавиации, подчеркнув, что в 2015-2016 годах участились авиационные происшествия в авиации общего назначения, а в 2017 году ситуация уже улучшается.

Пресс-секретарь ICAO Энтони Филбин пояснил изданию, что "национальные или корпоративные трудовые вопросы в области воздушного транспорта должны решать соответствующие местные учреждения, компании и организации".