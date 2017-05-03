Россия сохранит ограничения безвизовых поездок и поставок томатов из Турции

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции.

По словам Путина, в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле, и фактически можно говорить, что введенные ранее ограничения сняты. Вместе с тем он перечислил два исключения.

"Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано как раз с производством томатов. Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов, кредитных ресурсов, это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее", — сказал Путин.

"По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться, также и по безвизовым поездкам", — уточнил президент РФ.

"Разумеется, мы не можем и не планируем навечно закрыть свой рынок для всего импорта, в том числе импорта томатов. По мере прохождения вот этого инвестиционного цикла, о котором я сказал, будет либерализовываться эта часть нашего рынка. Но в целом мы считаем, что все ограничения остальные должны быть сняты, мы об этом сегодня и договорились", — добавил Путин.