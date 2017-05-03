Украина и Израиль планируют завершить переговоры о ЗСТ до конца года

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украина и Израиль намерены до конца 2017 года завершить переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли, сообщила в среду пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора Петра Порошенко с главой израильского правительства Беньямином Нетаньяху.

"Стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к концу 2017 года переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", — говорится в сообщении.

В декабре 2015 года президент Украины по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что Украина и Израиль намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, однако на сегодняшний день документ не подписан.

В сентябре 2016 года Порошенко заявил, что договорился с президентом Израиля Реувеном Ривлином ускорить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли между двумя странами. В ноябре спикер Кнессета (парламента) Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что рассчитывает на подписание соглашения о зоне свободной торговле между двумя странами в 2017 году.