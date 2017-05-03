СМИ узнали о подготовке в США проекта по противодействию "Роснефти"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Группа американских сенаторов подготовила законопроект, который нацелен на противодействие российской компании "Роснефть" в получении контроля над какой-либо энергетической компанией в США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
Ранее ряд сенаторов США в письме к министру финансов страны Стивену Мнучину заявил, что обеспокоен возможным контролем "Роснефти" над американской компанией Citgo Petroleum, которая занимается переработкой нефти и транспортировкой и продажей нефтепродуктов. По их данным, "Роснефть" может получить "значительную долю" в компании PDV America (принадлежит крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы PdVSA), которая владеет Citgo. Самой Сitgo принадлежат 48 терминалов нефтепереработки в 20 штатах США.
PdVSA заложила 49,1% доли в Citgo "Роснефти", говорится в документах истцов. Венесуэльская компания подтвердила, что использовала оставшуюся в "дочке" долю для привлечения финансов, но не уточнила, сколько получила от "Роснефти". "Роснефть" ранее заявила, что все ее сделки проводятся с соблюдением международного права.