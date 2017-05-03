Медведев дал ряд поручений по развитию транспортной инфраструктуры севера

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений по проектам развития транспортной инфраструктуры севера России, в том числе Минтрансу совместно с высшими исполнительными органами государственной власти регионов поручено продолжить работу по крупным проектам в области транспорта и дорожного хозяйства, осуществляемым на территории севера России, приняв за основу их реализацию на принципах государственно-частного партнерства, сообщается на сайте кабмина.

О результатах необходимо доложить в правительство РФ, срок выполнения поручения — 10 августа 2017 года. Кроме того, Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину и РЖД поручено до 22 июня представить в правительство РФ предложения по механизмам завершения реализации к 2020 году проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", имея в виду его финансирование за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения.

Минтранс совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 июня должен внести в правительство РФ проект федерального закона о поправках в законодательство РФ, которые дают право осуществлять перевозки и хранение углеводородного сырья и угля исключительно с использованием судов, плавающих под государственным флагом РФ, предусмотрев переходные положения по вступлению в силу указанных изменений.

Помимо этого, Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину до 24 августа проработать возможность распространения правил предоставления субсидий на возмещение авиакомпаниям РФ, региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиакомпаниями, части затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за самолеты, получаемые по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок на перевозки, осуществляемые с использованием вертолетов. О результатах необходимо доложить в правительство.

Кроме того, Минтранс, Минобороны, ФСБ должны до 20 июля проработать вопрос использования объектов двойного назначения транспортной инфраструктуры севера России и при необходимости представить в правительство согласованные предложения. Также Минтрансу и Минобороны поручено до 24 августа проработать вопросы безопасности мореплавания в Арктическом регионе и внести в правительство РФ проект федерального закона.

Медведев также поручил Минфину и Минтрансу до 25 мая принять необходимые решения, предусматривающие возможность возложения функции заказчика услуги по ледокольной проводке судов на грузоотправителя и (или) владельца портовой инфраструктуры морского порта, используемой для погрузки/разгрузки судов, для обеспечения плавания которых необходима ледокольная проводка, с соответствующим отражением в налоговом учете, и о результатах доложить в правительство.

Минэнерго совместно с правительством Мурманской области поручено до 25 мая доложить в правительство РФ по вопросу о газификации Мурманской области с учетом позиции "Газпрома".