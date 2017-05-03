Власти выделили 5,1 млрд рублей на формирование городской среды в регионах

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство РФ выделило Минстрою 5,1 миллиарда рублей на поддержку программ формирования современной городской среды в регионах, сообщается на сайте кабмина.

"Бюджетные ассигнования в размере 5101,4 млн рублей направляются Минстрою России для предоставления в 2017 году субсидий 10 субъектам Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на поддержку государственных программ субъектов Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что деньги направляются на софинансирование расходных обязательств регионов, в том числе по благоустройству парков, площадей, набережных, улиц и так далее.

Документ был одобрен на заседании кабмина 27 апреля, подчеркивается в справке.