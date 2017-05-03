Российский импорт из Турции вырос на 40% после частичной отмены ограничений

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Объем торговли между Россией и Турцией в январе-феврале 2017 года вырос на 2,1%, при этом российский импорт увеличился на 40,5% из-за частичной отмены ограничений на поставки сельхозпродукции, сообщает Минэкономразвития РФ.
"В текущем году отмечен стремительный рост импорта из Турции, что связано, в первую очередь, с отменой продуктового эмбарго на некоторые виды турецкой продукции", — пояснили в министерстве. По итогам 2016 года товарооборот двух стран снизился на 32,1%, до 15,84 миллиарда долларов, Турция заняла восьмое место среди внешнеторговых партнеров России, напомнили в Минэкономразвития.
Основными экспортными товарами из РФ в Турцию в январе-феврале были: газ, нефтепродукты, металлы, уголь, пшеница, подсолнечное масло, удобрения. Из Турции в Россию поставлялись: цитрусовые, одежда и обувь, продукция химической промышленности, машины и оборудование.
А с 15 марта 2017 года власти Турции изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.