Песков: антироссийские санкции дали импульс импортозамещению

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вред России от западных санкций есть, но есть и польза, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенный вред нашей экономике нанесен, но нет худа без добра, потому что принесена также изрядная польза: это тот самый нужный нам импульс для импортозамещения, это бум в развитии сельского хозяйства и так далее",- сказал Песков в интервью программе "60 минут" телеканала "Россия-1".

Во вторник в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По словам Пескова, санкции запада против РФ на переговорах не обсуждались.