Путин: на саммите G-20 обсудят снятие ограничений в мировой экономике

СОЧИ, 2 мая — РИА Новости/Прайм. Меры по снятию ограничений в развитии мировой экономики станут одной из тем обсуждения на саммите G-20 в Гамбурге в июле, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Говоря о перспективах сотрудничества России и Германии, президент РФ отметил, что "сотрудничество — это не какой-то блеф, за этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей". "И конечно, наше сотрудничество — это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", — добавил он.

"Есть ли перспективы — конечно, есть", — сказал Путин, отвечая на вопрос, есть ли будущее у двухсторонних отношений, напомнив, что в январе-феврале товарооборот РФ и ФРГ вырос на 43%.

"Да, еще очень много проблем, да, еще очень много мешает, но именно это мы и собираемся обсуждать в рамках предложенного ФРГ переговорного процесса двадцатки (саммита G-20 в Гамбурге — ред.) Но точно совершенно, речь об этом будет идти — о том, что можно и нужно сделать для снятия ограничений в развитии мировой экономики", — рассказал президент РФ.

"Надеюсь, что площадка двадцатки, над формированием которой сейчас работает ФРГ, нам в этом поможет", — подытожил Путин.

Саммит G-20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге. В "группу 20" входят 19 государств и Европейский союз. Государства-участники — Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция и США.