Росрыболовство: введение маркировки икры не сильно скажется на цене

БРЮССЕЛЬ, 2 мая – РИА Новости, Мария Князева. Стоимость марок при введении маркировки красной и черной икры для борьбы с браконьерством не должна заметным образом повлиять на цену продукции, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Стоимость идентификационной марки заметно не повлияет на конечную цену продукта", — сказал он.

С 12 августа 2016 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий особыми RFID-метками. С 1 декабря запрещена продажа меховых изделий, которые не оснащены такими метками. Российские власти неоднократно говорили о планах ввести маркировку на другие товары — одежду и обувь, лекарства, древесину.

Как сообщал Шестаков на прошлой неделе, правительственная комиссия по противодействию контрафакту приняла решение включить красную и черную икру в список десяти товаров, в рамках которых будет продолжен эксперимент по внедрению маркировки.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.30 мск.