В России численность безработных снизилась на 0,9% за неделю

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась в России на 0,9% за неделю, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"С 19 по 26 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 881 883 человека. Годом ранее этот показатель составлял 1 053 963 человека", — сообщили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тамбовской, Курганской, Магаданской, Ивановской областях, Республике Крым, Чукотском автономном округе и Алтайском крае.

В восьми регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в городе Севастополе и Республике Тыва.

По данным Минтруда, на 26 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 165 714 человек.

В ведомстве добавили, что количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.