Вице-президент ОАК Алексей Рогозин назначен гендиректором ОАО "Ил"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО "Ил").

Совет директоров ОАК принял досрочную отставку прежнего гендиректора компании Сергея Вельможкина и утвердил на этом посту сына вице-премьера Дмитрия Рогозина, пояснили в корпорации.

В середине марта Алексей Рогозин занял пост вице-президента ОАК по транспортной авиации. Кадровые изменения в корпорации объяснили трансформацией структуры — в ОАК должны быть созданы четыре дивизиона, которые будут курировать гражданскую, военную, транспортную и специальную авиацию. ОАО "Ил" станет головной компанией транспортного дивизиона.

До назначения в ОАК Алексей Рогозин занимал должность заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Минобороны, где курировал работу подведомственных ФГУП и акционерных обществ.