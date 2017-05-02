Казахстан готов обсуждать продление соглашения о сокращении добычи нефти

АСТАНА, 2 мая — РИА Новости. Казахстан готов обсуждать условия присоединения к возможному продлению договоренностей о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

28 апреля в Астане министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех заявил, что надеется на то, что договоренности по снижению добычи нефти будут продлены на второе полугодие. Он также намеревался обсудить данный вопрос с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

"Казахстан готов обсуждать условия присоединения к продлению", — сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, Казахстан будет участвовать в обсуждении этого вопроса в конце мая в Вене. "Или я, или заместитель будет", — сказал Бозумбаев.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая. В мониторинговый комитет входят министры трех стран ОПЕК (Венесуэла, Кувейт, Алжир), а также двух государств, не входящих в эту организацию (Россия и Оман). К этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по продлению соглашения. Окончательное решение будет приниматься 25 мая в Вене, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.