Путин одобрил закон о предельном сроке оплаты товаров при госзакупках

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются предельный 30-дневный срок оплаты заказчиком поставленных товаров, работ или услуг в рамках госзакупок, документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Изменения вносятся в статьи 30 и 34 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ устанавливает предельный 30-дневный срок оплаты товаров, работ и услуг с момента подписания заказчиком документа о приемке при проведении госзакупок.

При этом в случае, если поставщиком услуг является субъект малого предпринимательства или социально ориентированная некоммерческая организация (НКО), предусматривается отдельный срок оплаты — 15 рабочих дней.

Закон также наделяет правительство РФ правом устанавливать иной срок оплаты госзаказа в случаях, когда это касается обороноспособности и безопасности государства.

По мнению вице-спикера СФ Галины Кареловой, такое законодательное решение повысит ответственность государственных и муниципальных заказчиков, снизит риски исполнителей и позволит активизировать деятельность социально ориентированных организаций и предприятий малого бизнеса в социальной сфере.

"По данным Росстата, в реестрах поставщиков социальных услуг сегодня зарегистрировано менее одного процента от числа социально ориентированных организаций", — отметила Карелова.

Опросы показывают, что задержка государственными или муниципальными заказчиками социальных услуг оплаты за выполненную работу — одна из весьма серьезных причин, сдерживающих приход социально ориентированных НКО и предприятий малого бизнеса в социальную сферу. "С вводом в действие предельного срока оплаты в 15 дней эта причина будет устранена", — полагает сенатор.

Вице-спикер СФ напомнила, что предельный срок оплаты выполненных работ в 15 дней в обязательном порядке должен быть внесен в текст договора, нарушение этой нормы чревато для чиновников, ответственных за просрочку, серьезными денежными штрафами — до 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение может привести к временной дисквалификации должностного лица.