Сбербанк снизил ставки по кредитам

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил с 1 мая ставки по всей линейке потребительских кредитов на величину до 4 процентных пунктов.
По потребительскому кредиту военнослужащим — участникам "военной ипотеки" процентные ставки будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По "кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" процентная ставка составит 17% годовых в рублях.
Рыночная ситуация меняется, рынок потребительского кредитования постепенно восстанавливается, снижается ключевая ставка, и Сбербанк реагирует на эти изменения, пояснили в банке.
Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму потребительского кредита, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Банки снизят ставку вслед за "Сбером"
От ключевой ставки зависит стоимость привлечения денег для банков. Чем она ниже — тем менее выгодные вклады, но более дешевые кредиты предлагают банки.
Решение ЦБ снизить ключевую ставку, а также намерение Сбербанка скорректировать вниз ставки по кредитам побудили большинство крупнейших российских банков пересмотреть стоимость своих продуктов в сторону снижения, либо рассмотреть такую возможность, сообщили ранее опрошенные РИА Новости кредитные организации.
Так, о намерении рассмотреть вопрос о снижении ставок сообщили ВТБ, Промсвязьбанк и ряд других банков, а, например, в банке "Открытие" сообщили, что опускают ставки с 2 мая.