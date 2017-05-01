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Экономика

Сбербанк снизил ставки по кредитам

00:2501.05.2017
(обновлено: 02:09 01.05.2017)
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПосетительница в офисе Сбербанка. Архивное фотоПосетительница в офисе Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сбербанк снизил с 1 мая ставки по всей линейке потребительских кредитов на величину до 4 процентных пунктов.

Кредитная задолженность
© Fotolia / ptnphotof
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Минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц будет составлять в крупнейшем российском банке 12,9% годовых, необеспеченных "потребов" — 13,9% годовых.

По потребительскому кредиту военнослужащим — участникам "военной ипотеки" процентные ставки будут составлять 13,5% годовых в рублях с обеспечением и 14,5% годовых в рублях без обеспечения. По "кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" процентная ставка составит 17% годовых в рублях.

Строительство новых жилых кварталов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Снижения ставок по ипотеке стоит ждать не раньше осени, считают эксперты
Сбербанк вводит также дополнительный дисконт в размере 1 п.п. за использование "Сбербанк Онлайн". В рамках акции минимальная ставка по "потребительскому кредиту без обеспечения" составит 12,9% годовых в рублях, при подаче заявки через интернет-сервис и оформлении кредита на сумму от 300 тысяч рублей.

Рыночная ситуация меняется, рынок потребительского кредитования постепенно восстанавливается, снижается ключевая ставка, и Сбербанк реагирует на эти изменения, пояснили в банке.

Сбербанк в апреле увеличил почти вдвое максимальную сумму потребительского кредита, и теперь выводит процентные ставки на уровень, который ощутимо ниже докризисного, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банки снизят ставку вслед за "Сбером"

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Силуанов рассказал, чем обусловлено решение Банка России по ключевой ставке
Банк России 28 апреля вскоре после сообщения Сбербанка снизить ставки по кредитам снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых.

От ключевой ставки зависит стоимость привлечения денег для банков. Чем она ниже — тем менее выгодные вклады, но более дешевые кредиты предлагают банки.

Решение ЦБ снизить ключевую ставку, а также намерение Сбербанка скорректировать вниз ставки по кредитам побудили большинство крупнейших российских банков пересмотреть стоимость своих продуктов в сторону снижения, либо рассмотреть такую возможность, сообщили ранее опрошенные РИА Новости кредитные организации.

Так, о намерении рассмотреть вопрос о снижении ставок сообщили ВТБ, Промсвязьбанк и ряд других банков, а, например, в банке "Открытие" сообщили, что опускают ставки с 2 мая.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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stalker7788
в Сбербанке все восстанавливается, а мне и моим знакомым кажется что ужас только начинается.... Странно ? снижена ставка до 17% годовых -- это круто!!!!! Я бывал в нескольких странах, где все всегда отлично и кредиты под 3-5% годовых..... а есть и меньше.....вот...))
01:37
01.05.2017
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