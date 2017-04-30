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Экономика

Глава АКРА рассказала о рейтинговой отрасли в России и об инвестициях США

09:3830.04.2017
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова. Архивное фотоГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вероника Буклей. Американские инвесторы, которые вкладываются в российские бумаги, проявляют живой интерес к рейтинговой отрасли России, а также отмечают улучшение ситуации в экономике за последние два года, рассказала РИА Новости генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова.

В конце апреля глава АКРА совершила поездку в Нью-Йорк, где приняла участие в брифинге Американо-российского делового совета (АРДС), на котором рассказала о прогнозе по развитию экономики и рейтинговой отрасли в РФ. Кроме того, она провела ряд встреч с инвесторами в российские ценные бумаги.

"В ходе брифинга, проведенного совместно с АРДС, мы обсудили текущие российско-американские деловые отношения, а также долгосрочные прогнозы по развитию российской экономики. Особое внимание было уделено перспективам развития российского финансового сектора, в том числе российской рейтинговой отрасли", — сообщила Трофимова.

По ее словам, иностранные инвесторы с интересом знакомятся с ходом рейтинговой реформы. С 14 июля 2017 года в регулятивных целях в отношении российских объектов рейтинга будут использоваться только рейтинги аккредитованных ЦБ рейтинговых агентств, присвоенные по национальной шкале, эти изменения затронут подавляющее большинство участников финансового рынка.

Внимание к рынку

Трофимова отметила, что участники во время встречи дали существенно более позитивную оценку состоянию экономики, чем год или два назад. В первую очередь, оценка базируется на объективных позитивных изменениях в экономике, считает она.

"В минувшем году ВВП РФ сократился на очень умеренные 0,2%, а в 2017 году АКРА ожидает роста экономики уже на уровне не менее 0,5% — иными словами, рецессия окончена", — подчеркнула она. Ожидания рейтингового агентства несколько пессимистичнее официального прогноза МЭР по росту экономики РФ в текущем году, который составляет 2%.

Глава АКРА отметила, что динамика индекса финансового стресса ACRA FSI говорит о том, что стабильность финансовой системы близка к своему докризисному состоянию, а текущая инфляция приблизилась к целевому уровню Банка России. "Все эти факторы, а также повышенные реальные процентные ставки способствуют тому, что инвестиции в российскую экономику становятся более выгодными, менее рискованными для иностранных инвесторов", — уверена она.

"Помимо совместного брифинга с АРДС, мы провели несколько встреч с инвесторами, заинтересованными в работе с Россией и инвестирующими в российские ценные бумаги. Уже сейчас мы плотно взаимодействуем с рядом инвесторов, которые пользуется кредитными рейтингами АКРА и нашими аналитическими исследованиями. Учитывая, что интерес к нашим исследованиям и рейтингам со стороны иностранного финансового сообщества растет, мы предполагаем, что повышается внимание и к самому рынку", — рассказала Трофимова.

Инвесторы и политика

Отвечая на вопрос, затрагивались ли во время встречи политические вопросы, собеседница агентства сообщила, что участники обсуждали влияние существующих ограничений на работу бизнеса обеих стран. "В то же время, мы понимаем, что какие-либо ограничения не означают прекращение деловых отношений, но означают поиск новых путей сотрудничества", — сказала Трофимова.

Она прагматично смотрит на текущую ситуацию: "Бизнес есть бизнес". "У бизнеса всегда повестка "дружить": решения о введении санкций, как правило, принимают политики, а отменяют их уже под давлением бизнеса", — говорит она.

"Уверена, что усилия российского и американского бизнеса, в том числе в рамках работы американско-российского делового совета, будут способствовать развитию экономических отношений между нашими странами и способствовать улучшению политических отношений", — заключила Трофимова.

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