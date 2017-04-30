PMI в сфере услуг Китая в апреле замедлился до 54 пунктов

ПЕКИН, 30 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в апреле замедлился до 54,0 пункта, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

В апреле индекс оказался на 1,1 пункта ниже, чем в марте, когда PMI в непроизводственном секторе экономики страны достиг максимального значения с мая 2014 года, составив 55,1 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таких традиционных секторах, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.